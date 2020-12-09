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Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине!

5 отзывов

Код:  68161486

  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 1
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 2
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 3
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 4
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 5
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 6
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 7
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 8
  • Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 9
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Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине! - изображение 1
Видеообзор
Мощность
  • 1200 Вт
Объем
  • 100 л
Форма
Тип нагревательного элемента (ТЭНа)
Габариты (ВхШхГ)
  • 102.1 х 43.3 х 45.1 см
Установка
Вес
  • 24 кг
Тип управления
Тип установки

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Описание Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине!

Накопительный электрический водонагреватель серии STEATITE EGO VM 100 D400-1-BC отлично адаптирован для жесткой воды. За счет ТЭНа невысокой мощности 1200 Вт обеспечивает низкую нагрузку на электрическую сеть, что позволяет использовать данную модель в ограниченных условиях.

Сухой стеатитовый ТЭН
В конструкции водонагревателя используется уникальный «сухой» стеатитовый ТЭН, разработанный инженерами французской компании ATLANTIC. Компания ATLANTIC первой применила технологию керамических нагревательных элементов (ТЭНов) в бытовых приборах.

«Сухой» стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, он защищен стальной эмалированной колбой. Благодаря этому бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи. Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений в водонагревателях данной серии применяют магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации. Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают срок службы водонагревателя и позволяют существенно снизить затраты на техобслуживание. В отличие от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание нужно 1 раз в два года.

Внутренний бак
Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все водонагреватели серии STEATITE EGO имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение очень длительного времени. Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит Вам экономить до 15% электроэнергии.

Дизайн
Современный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа делает эксплуатацию водонагревателя комфортной. STEATITE EGO объемом 100 литров идеально подойдет для семьи из 4-х человек.

Характеристики Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине!

Мощность
  • 1200 Вт
Кол-во/мощность ТЭНов
  • 1х1200 Вт
Объем
  • 100 л
Форма
Индикатор температуры
  • Механический
Регулятор температуры
  • Скрытый (под крышкой)
Тип нагревательного элемента (ТЭНа)
Время нагрева
  • 4.37 ч
Материал внутреннего бака
  • Стальной бак с высококачественным эмалевым покрытием с содержанием циркония
Комплект поставки
  • Бойлер
    Кронштейн для крепления на стену
    Предохранительный клапан
    Кабель с вилкой
    Диэлектрическая муфта
    Инструкция
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Дополнительные материалы Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине!

Отзывы покупателей 5

  • Володимир Шейко
    • Продавец: Rozetka

    просто бойлер по гарному співвідношенню ціна/якість з сухим теном, з мокрим звісно будуть дешевші варіанти. мала потужність є плюсом, щоб не перевантажувати мережу - всього 1.2кВт, цього достатньо, щоб користуватися сім'ї з 5-ти людей (троє дітей), тобто води використовується достатньо багато і вона завжди гаряча. Примітка: в нас встановлені термостати, тому вода завжди змішується до температури 40 градусів, що теж є певною мірою економія гарячої води. Рекомендую бойлер і встановлювати вдома термостати - дуже зручно!

    Достоинства:
    Виглядає гарно, має малу потужність і сухий тент, просто бойлер, що працює стабільно
    Недостатки:
    перший раз гріється дуже довго, що було очікувано
  • Павло Колесніков
    • Продавец: Rozetka

    Найкраще співвідношення ціни,об'єму та якості.

  • Андреев Александр
    • Продавец: Rozetka

    энергоэкономный

    Достоинства:
    большой литраж
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* Подробные рекомендации по техническому обслуживанию (ТО) и по срокам замены анода находятся в гарантийном талоне или в инструкции по эксплуатации. При несоблюдении указанных правил, гарантийные обязательства не поддерживаются сервисным центром.

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