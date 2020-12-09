Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине!

Накопительный электрический водонагреватель серии STEATITE EGO VM 100 D400-1-BC отлично адаптирован для жесткой воды. За счет ТЭНа невысокой мощности 1200 Вт обеспечивает низкую нагрузку на электрическую сеть, что позволяет использовать данную модель в ограниченных условиях.

Сухой стеатитовый ТЭН

В конструкции водонагревателя используется уникальный «сухой» стеатитовый ТЭН, разработанный инженерами французской компании ATLANTIC. Компания ATLANTIC первой применила технологию керамических нагревательных элементов (ТЭНов) в бытовых приборах.

«Сухой» стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, он защищен стальной эмалированной колбой. Благодаря этому бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи. Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений в водонагревателях данной серии применяют магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации. Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают срок службы водонагревателя и позволяют существенно снизить затраты на техобслуживание. В отличие от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание нужно 1 раз в два года.

Внутренний бак

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все водонагреватели серии STEATITE EGO имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение очень длительного времени. Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит Вам экономить до 15% электроэнергии.

Дизайн

Современный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа делает эксплуатацию водонагревателя комфортной. STEATITE EGO объемом 100 литров идеально подойдет для семьи из 4-х человек.