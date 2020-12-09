Бойлер ATLANTIC Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W + Бесплатная доставка по Украине!

Накопительный электрический водонагреватель серии STEATITE EGO VM 100 D400-1-BC отлично адаптирован для жесткой воды. За счет ТЭНа невысокой мощности 1200 Вт обеспечивает низкую нагрузку на электрическую сеть, что позволяет использовать данную модель в ограниченных условиях.
Сухой стеатитовый ТЭН
В конструкции водонагревателя используется уникальный «сухой» стеатитовый ТЭН, разработанный инженерами французской компании ATLANTIC. Компания ATLANTIC первой применила технологию керамических нагревательных элементов (ТЭНов) в бытовых приборах.
«Сухой» стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, он защищен стальной эмалированной колбой. Благодаря этому бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи. Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений в водонагревателях данной серии применяют магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации. Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают срок службы водонагревателя и позволяют существенно снизить затраты на техобслуживание. В отличие от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание нужно 1 раз в два года.
Внутренний бак
Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все водонагреватели серии STEATITE EGO имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение очень длительного времени. Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит Вам экономить до 15% электроэнергии.
Дизайн
Современный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа делает эксплуатацию водонагревателя комфортной. STEATITE EGO объемом 100 литров идеально подойдет для семьи из 4-х человек.
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Полноценный видеообзор
* Подробные рекомендации по техническому обслуживанию (ТО) и по срокам замены анода находятся в гарантийном талоне или в инструкции по эксплуатации. При несоблюдении указанных правил, гарантийные обязательства не поддерживаются сервисным центром.
Отзывы покупателей 5
просто бойлер по гарному співвідношенню ціна/якість з сухим теном, з мокрим звісно будуть дешевші варіанти. мала потужність є плюсом, щоб не перевантажувати мережу - всього 1.2кВт, цього достатньо, щоб користуватися сім'ї з 5-ти людей (троє дітей), тобто води використовується достатньо багато і вона завжди гаряча. Примітка: в нас встановлені термостати, тому вода завжди змішується до температури 40 градусів, що теж є певною мірою економія гарячої води. Рекомендую бойлер і встановлювати вдома термостати - дуже зручно!
Найкраще співвідношення ціни,об'єму та якості.
энергоэкономный